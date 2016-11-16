Ankara-İstanbul hattına 10 yeni YHT seti

İslam Kalkınma Bankası (IDB), Ankara-İstanbul arasında hizmet verecek 10 yeni yüksek hızlı tren (YHT) seti için 312 milyon avroluk finansmanı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın bankanın Türkiye'de ulaşım sektörünün gelişimi konusundaki taahhüdünü ortaya koyduğunu belirtildi.

Finansman desteğinin hükümetin büyük şehirler için hızlı tren ağı geliştirme programı, yolcu taşımacılığında demiryollarının payının artırılması ve dengeli, etkin ve güvenli çok türlü ulaşım sistemi ulaşılması hedefiyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Bankanın, 2023 vizyonu kapsamında hükümetin 10. Kalkınma Planı içinde yer alan kalkınma ve büyüme hedeflerini desteklemeye de devam edeceği vurgulanan açıklamada, "IDB Grubu olarak, ulaşım sektörü yanında, kamu özel sektör ortaklığı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, insani gelişme, ticaret finansmanı ve İslami Finans konusunda Türkiye'yi desteklemeyi devam edeceğiz." görüşüne yer verildi.

Açıklamada, Ankara-İstanbul arasındaki hızlı tren hattının iki büyük kent arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3,5 saate indireceği hatırlatılarak, "Proje, Ankara-İstanbul arasındaki yolcu trafiğinin önemli bir kısmını karayolu taşımacılığından daha verimli demiryolu taşımacılığına kaydırmayı hedefliyor. Dolayısıyla 2025 yılı itibarıya yılda 13,9 milyon yolcunun ulaşım talebini karşılayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Projenin yolcular için seyahat süresi ve maliyet tasarrufuna ek olarak, orta ve uzun vadede, gelir ve istihdam olanakları dahil olmak üzere ekonomik faydalar sağlayacağı da vurgulandı.