Yol Durumu
  1. Eğitime 122 milyar TL
  2. Dolarda rant oyunu

dan Soros çıktı!

Altından Soros çıktı!
Milyarder yatırımcı George Soros, altından kazanmaya devam ediyor. Son olarak a yatırdığı hisseleri elinden çıkartan Soros, fiyatların düşmesinin ardından yeniden alarak kârını katladı. Soros, yılın ikinci çeyreğindeki altın madencilik şirketi Barrick Gold Corp.'taki hisselerinin çoğunu sattıktan sonra, kalan hisselerini 2 katından fazla artırdı. Soros'un yatırımlarını yöneten Soros Fund Management, yaptığı açıklamaya göre, üçüncü çeyrekte 1.78 milyar dolarlık Barrick hissesi aldı ve toplam payını 2.85 milyar dolara çıkardı. Soros'un fonu, ikinci çeyrekte dünyanın en büyük 2 altın üreticisinden biri olan Barrick'teki payının yüzde 94'ünü satarak tarihinin en iyi ilk yarı performansını gösteren hissede kârını realize ettikten sonra yeniden alım yaptı. Soros'un alımları, Barrick'in maliyetleri düşürmek için çalışmalara başlaması ve borcunu düşürmek için varlık satmasının ardından geldi. Toronto merkezli altın üreticisi, üçüncü çeyrekte, altın fiyatlarının düşüş göstermesine karşın, analistlerin tahminlerinden daha iyi kâr açıkladı.
Etiketler: , ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar