Altından Soros çıktı!

Milyarder yatırımcı George Soros, altındankazanmaya devam ediyor. Son olarak altına yatırdığı hisseleri elinden çıkartan Soros, fiyatların düşmesinin ardından yeniden alarak kârını katladı. Soros, yılın ikinci çeyreğindeki altın madencilik şirketi Barrick Gold Corp.'taki hisselerinin çoğunu sattıktan sonra, kalan hisselerini 2 katından fazla artırdı. Soros'un yatırımlarını yöneten Soros Fund Management, yaptığı açıklamaya göre, üçüncü çeyrekte 1.78milyar dolarlık Barrick hissesi aldı ve toplam payını 2.85 milyardolara çıkardı. Soros'un fonu, ikinci çeyrekte dünyanın en büyük 2 altın üreticisinden biri olan Barrick'teki payının yüzde 94'ünü satarak tarihinin en iyi ilk yarı performansını gösteren hissede kârını realize ettikten sonra yeniden alım yaptı. Soros'un alımları, Barrick'in maliyetleri düşürmek için çalışmalara başlaması ve borcunu düşürmek için varlık satmasının ardından geldi. Toronto merkezli altın üreticisi, üçüncü çeyrekte, altın fiyatlarının düşüş göstermesine karşın, analistlerin tahminlerinden daha iyi kâr açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.