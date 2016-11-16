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2017 yılı ilan edildi

2017 kadın yılı ilan edildi
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında (İDK) Komisyonu ev sahipliğinde bir zirve düzenledi. TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED'in üyesi olan 31 kadın derneği ile en büyük örgütlü kadın gücü olduğunu söyledi. İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık da Türkiye'de yüzde 32 olan kadınların işgücüne katılım oranının küresel ölçekte olduğu gibi yüzde 50'ye çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bunun için 2017 yılını 'kadın yılı' ilan ettik" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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