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20 milyona

’ta yaklaşık 20 milyon kişiye var. lerin ve ların 2017 yılında alacakları yeni ları şimdiden şekillendi, liler ise ’ndan çıkacak karara kilitlendi

20 milyona zam
Hem ler hem de lar için Ocak zam ayı olacak. 11.6 milyon emekli, 3.1 milyon ve 5 milyonu aşkın asgari ücretlinin ı 'ta değişecek. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları şekillendi; asgari ücretliler ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na kiletlendi. İşte Ocak'ta yapılacak artışlar:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:
Ocak'ta maaşlar, 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Enflasyon tahminine göre, oranının yüzde 3.73 olması bekleniyor. Ocak zammı yüzde 3.73 olursa en düşük maaş; 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 339 liradan bin 389 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 798 liradan 828 liraya, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 163 liradan bin 206 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİLERİ:
Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3'lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. Enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak.



MEMURLAR:
Ocak'ta memurlara, yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Yüzde 3'lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 76 ile 285 lira arasında artacak. Ocak'ta maaşlara yansıtılacak zamlara aile ve çocuk yardımı da eklendiğinde müsteşar maaşı 9 bin 498 liradan 9 bin 783 liraya çıkacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesindeki hizmetlinin 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 593 lira, 13'üncü derecenin 3'ündeki memurun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 758 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETLİLER:
de Ocak'ta zamlanacak. Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Türk-İş masaya halen bin 300 lira olan net asgari ücretin bin 600 liraya çıkarılması teklifiyle oturacak. Zam oranı, Aralık ayının sonuna kadar belirlenecek. Asgari ücretliler, zamlı maaşlarını Şubat'ta cebine koyacak.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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