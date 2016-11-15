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Vapur yolcusu metrobüse gitti

Vapur yolcusu metrobüse gitti
Uçtan uca ulaşım ağlarıyla örülen İstanbul'un dev projelerinden olan Marmaray ve metrobüs, 'nın yıllık 10 milyona yakın yolcusunu aldı. Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, ulaşım konusunda şehrin trafiğini hafifleten ve vatandaşların konforlu ulaşımını sağlayan her çözüme olumlu baktıklarını ifade etti.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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