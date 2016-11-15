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Uçak değil

Amerikalı mühendis Bran Ferren, özel bir tasarlayıp adını 6 yaşındaki kızından esinlenip koydu. Araç hem teknoloji harikası hem de konforda eşsiz oldu

Uçak değil KiraVan
Kaliforniyalı Applied Minds şirketinin baş mühendisi Bran Ferren (63), mucidi ve sahibi olduğu KiraVan ile dikkatleri üzerine çekti. Mercedes Benz Unimog aracın üzerinde tasarlanan Kiravan, dünyanın en yüksek teknolojisine sahip offroad aracı. Ultra fütüristik araç adını, Ferren'in 2010'da doğan kızı Kira'dan alıyor. Ferren, la birleştirilerek adı KiraVan olan aracın çalışmalarına da kızının doğumuyla başlamış. Tasarım harikası aracın içinde; her türlü lüksü barındıran karavan kısmı, bilim kurgu filmlerini andıran sürücü kabini ve iletişim için her türlü destek bulunuyor. 260 beygir gücünde motora ve 8 vitesli bir şanzımana olan sahip canavar karavan, her türlü arazide gidebiliyor ve 45 derecelik rampaları tırmanabiliyor. Aracın karavan kısmında 3 yatak odası, tam donanımlı bir mutfak ve bir banyo mevcut. 11 tane dokunmatik ekrana sahip sürücü kabini, bir A380'in kabinini andırıyor. Uydu bağlantısı ile araç takibi ve her yerde iletişim sağlanabiliyor. Bilgisayar destekli komuta merkezine sahip olan aracın içinden lastik basıncı ve çekiş sistemi gibi ayarlamalar yapılabiliyor. Aynı zamanda aracın etrafında bulunan 22 kamera ile 360 derece görüş sağlanabiliyor. Araç, tek bir depoyla 2 bin 300 kilometre yol yapabiliyor.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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