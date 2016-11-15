Uçak değil KiraVan

Kaliforniyalı AppliedMinds şirketinin baş mühendisi BranFerren (63), mucidi ve sahibi olduğuKiraVan ile dikkatleri üzerine çekti.Mercedes Benz Unimog aracın üzerindetasarlanan Kiravan, dünyanın enyüksek teknolojisine sahip offroad aracı.Ultra fütüristik araç adını, Ferren'in2010'da doğan kızı Kira'dan alıyor.Ferren, karavanla birleştirilerek adıKiraVan olan aracın çalışmalarına dakızının doğumuyla başlamış. Tasarımharikası aracın içinde; her türlü lüksübarındıran karavan kısmı, bilimkurgu filmlerini andıran sürücükabini ve iletişim için her türlü destekbulunuyor. 260 beygir gücünde motorave 8 vitesli bir şanzımana olan sahipcanavar karavan, her türlü arazidegidebiliyor ve 45 derecelik rampalarıtırmanabiliyor. Aracın karavankısmında 3 yatak odası, tamdonanımlı bir mutfak vebir banyo mevcut. 11 tanedokunmatik ekrana sahip sürücükabini, bir A380'in kabininiandırıyor. Uydu bağlantısı ilearaç takibi ve her yerde iletişimsağlanabiliyor. Bilgisayar desteklikomuta merkezine sahip olanaracın içinden lastik basıncı ve çekişsistemi gibi ayarlamalar yapılabiliyor.Aynı zamanda aracın etrafında bulunan22 kamera ile 360 derece görüşsağlanabiliyor. Araç, tek bir depoyla 2bin 300 kilometre yol yapabiliyor.
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