Yol Durumu
  1. 1 günde 65 milyon TL
  2. Memura MİT soruşturması

a çalışması sürüyor

Taşerona kadro çalışması sürüyor
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kamudaki işçilerin ya alınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Konunun 64. Hükümet'in gündeminde de olduğunu ve hükümetler arası devamlılık kapsamında o dönem yapılan çalışmaların bugün de gündeme geldiğini belirten Kurtulmuş, "720 bin vatandaşımızı şu an itibarıyla ilgilendiren bir karar. Öyle bir uygulama yapmak durumundayız ki hem vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayalım hem de devletin çekemeyeceği bir yükü kamunun üzerine koymayalım. Titizlikle bunlar çalışıldı. İnşallah bu anlamda adımlar atılacak" dedi.
Etiketler: ,
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar