Taşerona kadro çalışması sürüyor

Başbakan Yardımcısı NumanKurtulmuş, kamudakitaşeron işçilerin kadroyaalınmasına ilişkinçalışmaların sürdüğünüsöyledi. Konunun 64.Hükümet'in gündemindede olduğunu ve hükümetlerarası devamlılıkkapsamında o dönem yapılan çalışmalarınbugün de gündeme geldiğini belirtenKurtulmuş, "720 bin vatandaşımızı şuan itibarıyla ilgilendiren bir karar. Öylebir uygulama yapmak durumundayızki hem vatandaşlarımızın beklentilerinikarşılayalım hem de devletin çekemeyeceğibir yükü kamunun üzerine koymayalım.Titizlikle bunlar çalışıldı. İnşallah buanlamda adımlar atılacak" dedi.
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