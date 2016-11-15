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Taksiciye not vereceğiz

Taksiciye not vereceğiz
Ticari taşıt kullanım belgesi olmayan taksi, minibüs ve servisçiler yeni yılla birlikte trafiğe çıkamayacak. 100 hizmet puanı cetveli üzerinden değerlendirilecek şoförlerin kısa mesafe bahanesine neşter vurulacak. Yolculara kaba davrananların puanı düşecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Üyesi Halit Yılmaz, hizmet kalite puanı uygulamasına 1 Ocak'ta geçileceğini dile getirerek, " kullanım belgesi 100 hizmet kalite puanı üzerinden belirlenmiştir. Kalite puanı, hizmet kalite kesintisi yaptırım cetvelinde yer alan ihlallere göre hesaplanacaktır" dedi.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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