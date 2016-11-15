Taksiciye not vereceğiz

Ticari taşıt kullanım belgesiolmayan taksi, minibüs ve servisçileryeni yılla birlikte trafiğe çıkamayacak.100 hizmet puanı cetveli üzerindendeğerlendirilecek şoförlerin kısa mesafebahanesine neşter vurulacak. Yolcularakaba davrananların puanı düşecek. TürkiyeŞoförler ve Otomobilciler FederasyonuÜyesi Halit Yılmaz, hizmet kalite puanıuygulamasına 1 Ocak'ta geçileceğinidile getirerek, "Ticari taşıt kullanımbelgesi 100 hizmet kalite puanı üzerindenbelirlenmiştir. Kalite puanı, hizmet kalitekesintisi yaptırım cetvelinde yer alanihlallere göre hesaplanacaktır" dedi.
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