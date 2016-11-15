Sağlık masrafı azaltılacak

ÖNCE KORUNMA, SONRA TEDAVİ: Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemi başlayacak. Hastalık yerine sağlığa yatırım yapılacak.
5 YILLIK EYLEM PLANI HAZIR: 2017-2021 stratejik planı ve eylem planı hazırlandı. 2017 yılının ilk çeyreğinde açıklanacak.
VATANDAŞIN CEBİ YANMAYACAK: Yeni dönemde cepten sağlık harcamaları azaltılacak. Özelde fark alınmayan hizmetler listesine kanser cerrahisi ve benzeri durumlar da dahil edilecek. Acil vakalar ve yoğun bakım tedavileri ile diğer belirlenmiş teşhis ve tedavi uygulamalarında özel hastanelerde ilave ücret alınmaması gereği yakın takip edilecek. Özel hastane farkları azaltılacak.
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ OLUŞTURULACAK: Sağlıklı yaşam merkezlerinde, hareketsizliği önlemek için kişiye özel egzersiz uygulama eğitimi verilecek. Herkesin bir diyetisyeni olacak. Diyetisyen rehberliğinde sağlıklı beslenme alışkanlığı önerilecek. Merkeze gelen sigara tiryakilerine, doğrudan danışmanlık yapılacak ve yakın takiple izlenecek. Alkol ve madde bağımlılarının takibi sağlanacak. Sağlık merkezlerinde; kanser taramaları, evde sağlık hizmetleri, laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, kadın ve çocuk-ergen sağlığı ile psikososyal destek hizmetleri de verilecek.
SİGARA DOLABA GİRECEK
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla ilgili aldıkları tedbirleri ise şöyle anlattı: "Sigara kullanımı 15 yaş üzerinde yüzde 23.2'lere inmişti, şimdi ise yeniden yüzde 27.3'e çıktı. Bu nedenle ciddi bir program hazırlıyoruz. 2017'de bu programı devreye sokacağız. Düz paket uygulaması başlatacağız. Bu uygulama ile markayı neredeyse görünmez hale getirmeyi hedefliyoruz. Satış yerine girince de görünmeyecek. Kapalı dolaplara konularak satılmasını mevzuatımıza ekleyeceğiz. Böylece firmalar açıkta sigara satışı yapamayacak."
Safure CANTÜRK
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