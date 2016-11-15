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Emeklilere da tutar yükseldi. Maaşı bin TL’nin altında olanlarda 330, bin-2 bin TL arasında olanlarda 400, 2 bin TL’nin üzerinde olanlarda 450 TL’ye ulaşıldı. Gözler şimdi Başbakan’a çevrildi..

Promosyona zam
11.6 milyon emekliye için çalışmalar sürüyor. Emeklilere maaşa göre ödeme yapılması üzerinde durulurken; pazarlıklarda, promosyon rakamında artış kaydedildi. 3 yıllık promosyonda maaşı bin liranın altında olanlara 330, bin-2 bin lira arasında olanlara 400, 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira rakamına ulaşıldı. Bu rakamın, Başbakan'ın devreye girmesiyle artması bekleniyor.

RAKAM YÜKSELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere promosyon için bankalarla görüşmelere devam ediyor. Promosyon ile ilgili ilk rakam, geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği bilgiye göre; 3 yıllık dönem için, maaşı bin liranın altında olanlara 120, bin-2 bin lira arasında olanlara 250, 2 bin liranın üstünde olanlara ise 450 lira promosyon rakamı ortaya çıktı. Finans sektöründen elde edilen bilgiye göre, pazarlıklar sırasında promosyon tutarında artış elde edildi. Henüz son şekli verilmeyen pazarlığa göre; maaşı bin liraya kadar olan emeklilere 330 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emeklilere 400 lira, aylık maaşı 2 bin liranın üstünde bulunanlara ise 450 lira promosyon verilmesi planlanıyor. Yani promosyon tutarında; maaşı bin liranın altında olanlarda 110 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olanlarda 150 liralık artış oluştu, maaşı 2 bin liranın üstünde olanlarda ise değişiklik yaşanmadı. Ancak bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor. Pazarlıkların tamamlanmasının ardından, çalışma Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak. Bakanlık kaynakları, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla bu rakamın artmasının beklendiğini ifade ediyor.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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