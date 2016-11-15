Promosyona zam

Emeklilere promosyonda tutar yükseldi. Maaşı bin TL’nin altında olanlarda 330, bin-2 bin TL arasında olanlarda 400, 2 bin TL’nin üzerinde olanlarda 450 TL’ye ulaşıldı. Gözler şimdi Başbakan’a çevrildi..
11.6 milyon emekliye promosyon için çalışmalar sürüyor. Emeklilere maaşa göreödeme yapılması üzerinde durulurken; pazarlıklarda, promosyon rakamında artış kaydedildi. 3 yıllık promosyonda maaşı bin liranın altında olanlara 330, bin-2 bin lira arasında olanlara 400, 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira rakamına ulaşıldı. Bu rakamın, Başbakan'ın devreye girmesiyleartması bekleniyor.
RAKAM YÜKSELDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,emeklilere promosyon için bankalarlagörüşmelere devam ediyor. Promosyonile ilgili ilk rakam, geçtiğimiz haftalardaaçıklandı. Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu'nun verdiği bilgiye göre; 3yıllık dönem için, maaşı bin liranın altındaolanlara 120, bin-2 bin lira arasında olanlara250, 2 bin liranın üstünde olanlara ise450 lira promosyon rakamı ortaya çıktı.Finans sektöründen elde edilen bilgiyegöre, pazarlıklar sırasında promosyontutarında artış elde edildi. Henüz son şekliverilmeyen pazarlığa göre; maaşı bin lirayakadar olan emeklilere 330 lira, maaşı bin-2bin lira arasında olan emeklilere 400 lira,aylık maaşı 2 bin liranın üstünde bulunanlaraise 450 lira promosyon verilmesiplanlanıyor.Yani promosyon tutarında; maaşı binliranın altında olanlarda 110 lira, maaşıbin-2 bin lira arasında olanlarda 150 liralıkartış oluştu, maaşı 2 bin liranın üstündeolanlarda ise değişiklik yaşanmadı. Ancak burakamların daha da yükselmesi bekleniyor.Pazarlıkların tamamlanmasının ardından,çalışma Başbakan Binali Yıldırım'asunulacak. Bakanlık kaynakları, BaşbakanYıldırım'ın talimatıyla bu rakamın artmasınınbeklendiğini ifade ediyor.
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