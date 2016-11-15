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Memura

Kanunun çalışan ve çalışmayan memuru ayıracak şekilde değiştirilmesi için kollar sıvanırken, yönetici adayları incelemesinden de geçecek

Memura MİT soruşturması
Kamuda reform için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Memurlara sağladığı dokunulmazlıkla devleti yavaşlatan, iş yapan ile iş yapmayan memurun ödül ve ceza ile birbirinden ayrılmasına izin vermeyen 657 sayılı Devlet Memur Kanunu'nun, çalışan ile çalışmayanı ayıracak şekilde değiştirilmesi için kollar sıvandı. Konu Devlet Personel Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen 'Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı'nda da ele alındı. Yöneticilerde liyakat ve ehliyetin yanı sıra 'sadakat' da aranan kriterler arasında yer alacak. Yönetici yapılacak bürokratlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () güvenlik sı da göz önünde bulundurularak devlete sadakat araştırılacak. Ödüllerde tarafsızlığın sağlanması için objektif belirlenen kriterlere göre bu işle vazifelendirilmiş bir kurum tarafından verilmesi gerektiğine ve ödüllendirmede maddi unsurların yanı sıra manevi unsurların da etkili olduğuna dikkat çekildi. Disiplin cezalarına itiraz mekanizmalarının etkin olarak işlemesi gerektiği de dile getirildi. Bu arada yöneticilerin seçiminde sınav havuzu da göz önünde bulundurulacak. Başarısız yönetici koltuğunu kaybedecek.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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