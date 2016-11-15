Özel bir şirkette çalışan bayanım. Sağlık sorunlarımdan dolayı işten ayrılmak istiyorum. İşten ayrıldığımda kıdem tazminatımı alma hakkım var mı?
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İş Kanunu'na göre işçi iş sözleşmesini sağlık nedeniyle iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa bildirimsiz olarak fesh edebilir ve tazminat talep edebilir. Bunun dışındaki bir sağlık nedeniyle iş sözleşmesini fesh ederse tazminat talep edemez.
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Emekli olarak bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı?
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İhbar tazminatı İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmektedir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994'te 18 ay yaptım. Askerlik borçlanması ile ne zaman emekli olurum?
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25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık borçlanma ile 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Böylece 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029'da emekli olabilirsiniz.
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