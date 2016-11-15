Faturayı yüzde 30 indirin

Kış aylarına girişle birlikte vatandaşı, doğalgaz faturası telaşı sardı. İGDAŞ, faturayı yüzde 15-30 arasında düşürecek tedbirleri açıkladı. ‘Baca temizliği ve kombi bakımı şart’ diyen İGDAŞ Genel Müdürü Çevik, ısıcam ve termostatik vananın etkisini anlattı
Aralık ayıyla birlikte tüm yurtta hava sıcaklığı düştü; kombiler açıldı. Elektrik ve su faturalarının yanı sıra doğalgaz faturası da artık bütçede kendine yer ayırdı. Kışın kendini yeni yeni hissettirmeye başladığı bugünlerde, İGDAŞ da vatandaşın faturalarını yüzde 15-30 düşürecek formülleri sıraladı. İGDAŞ Genel MüdürüMehmet Çevik, kombilerde düzenli yapılan yıllık bakımın hem güvenlik hem de verimlilik anlamına geldiğini belirterek, "Doğalgazda 1 Ekim'den itibaren başlayan yüzde 10 indirimin yanı sıra yaptırılacak baca temizliği vekombi bakımı, doğalgaz faturalarının daha da düşmesine katkı sağlayacaktır. Alınacak basit önlemlerle yüzde 15 ile30 oranında tasarruf etmek mümkün" dedi. Çevik, bacalar için 'itfaiye yetkili bacafirmalarının', kombiler için de mutlaka cihazın yetkiliservisinin çağırılması gerektiğini vurgulayarak, "Hane içindeki doğalgaz tesisatlarının bakımının da sadece 'doğalgaz sertifikalıfirmalara' yaptırılması gerekli. Tesisatlarınıza İGDAŞ'ın bilgisi dışında müdahale etmeyin. Bu konuda hassasiyet, hem hayatınızı hem de aile bütçesini korur" diye konuştu. İGDAŞ Genel Müdürü Çevik, temizlik ve bakımın yanı sıra evlerdeki ısı kaybını önlemek için yapılabilecekleri de şöyle sıraladı:
TASARRUF FORMÜLLERİ
▼ Pencerelerin PVC doğrama ve ısıcam yapılmasıyla yüzde 15 tasarruf edilebilir.
▼ Radyatörlerde termostatik vana kullanılarak da yüzde 14 civarında tasarruf yapılabilir.
▼ Termostatik vanalarla oda sıcaklığının 1 derece düşürülmesi yaklaşık yüzde 7 tasarruf anlamına geliyor.
▼ Radyatörlerin üzerinin uzunperdelerle örtülmemesi, radyatörönlerinin açık tutulması, eşyalarlakapatılmaması da tasarruf için basit ama önemli tedbirler arasında yer alıyor.
DOĞALGAZIN CEBEYÜKÜ AZALDI Türkiye'de doğalgaz tüketim maliyetinin asgari ücret içindeki payı, son 14 yılda yüzde 32.2'den yüzde 10.5'e geriledi. Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre; 2002'de 164.6 lira olan asgari ücretin yüzde 32.2'si (52.6 lira) doğalgaz tüketimine harcanıyordu. Asgari ücret, Ekim itibarıyla net bin 301 lira olurken, bir ailenin aylık ortalama doğalgaz faturası da 136.9 lira olarak hesaplandı. Buna göre, asgari ücretle geçinen bir aile, bütçesinin yüzde 10.5'ini doğalgaza ayırdı.
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