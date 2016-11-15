‘Ev de bakım’ borcu silinecek

Evde bakım hizmetleri nedeniyle yaşanan haciz sorunu çözülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Düzenleme yasalaştığı anda tüm haciz işlemleri duracak, söz konusu borçlar silinecek" dedi. Yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç olanlar için başlatılan 'Evde Bakım Hizmetleri' vatandaşların yoğun talebiyle karşılaşmıştı. Yoğunluk esnasında uygulamada bazı hatalı ve noksan işlemlerin yapıldığı ortaya çıktı. Hatalı işlemlerden dolayı, bakım görevini üstlenen birçok vatandaşa, fazla veya yersiz ödeme yapıldığı anlaşıldı. Bakan Kaya, "Yersiz ödemelerin terkini konusunda kanun taslağını hazırladık ve Başbakanlık'a gönderdik. Tüm haciz işlemleri durdurulacak ve borçlar da silinecektir" dedi.