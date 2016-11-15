Yol Durumu
  1. Akkuyu’ya büyük ilgi
  2. 1 günde 65 milyon TL

‘Ev de bakım’ borcu silinecek

‘Ev de bakım’ borcu silinecek
Evde bakım hizmetleri nedeniyle yaşanan haciz sorunu çözülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Düzenleme yasalaştığı anda tüm haciz işlemleri duracak, söz konusu borçlar silinecek" dedi. Yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç olanlar için başlatılan 'Evde Bakım Hizmetleri' vatandaşların yoğun talebiyle karşılaşmıştı. Yoğunluk esnasında uygulamada bazı hatalı ve noksan işlemlerin yapıldığı ortaya çıktı. Hatalı işlemlerden dolayı, bakım görevini üstlenen birçok vatandaşa, fazla veya yersiz ödeme yapıldığı anlaşıldı. Bakan Kaya, "Yersiz ödemelerin terkini konusunda kanun taslağını hazırladık ve Başbakanlık'a gönderdik. Tüm haciz işlemleri durdurulacak ve borçlar da silinecektir" dedi.
Etiketler: ,
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar