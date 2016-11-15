Dev projede ihale bu ay

İstanbul Boğazı'nın altında lastik tekerlekli araçlar için yapılan Avrasya Tüneli'nin açılışına sayılı günler kala, Boğaz'da dev bir proje için daha adım atılıyor. Hem karayolu hem de demiryolu sistemini barındıran Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt ve mühendislik projelerinin hazırlanması için 30 Kasım'da ihale düzenlenecek. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra, 1 yıl içinde tünelin mühendislik projeleri tamamlanacak. Projenin bir ayağını, Avrupa Yakası'nda E-5 aksında İncirli'den başlayan ve Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sistemi oluşturuyor. Projenin ikinci ayağı ise TEM Hasdal Kavşağı'ndan başlayan Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sistemi. Projenin hayata geçmesi ile İncirli'den Söğütlüçeşme'ye hızlı metro ile yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.



Hasan AY