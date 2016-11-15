Avrasya Tüneli tamamlanıyor

İstanbul'un iki yakasını Marmaray'ın ardından ikinci kez denizin altından birleştiren Avrasya Tüp Tüneli, 20 Aralık'ta hizmete açılacak. Marmaray'dan farklı olarak iki kıtayı karayoluyla bağlayan projeyle, 100 dakika süren Kazlıçeşme-Göztepe arası yolculuk 15 dakikaya inecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, DLH Genel Müdürü'yken temeli atılan projenin açılışına bu kez bakan olarak katılacak.