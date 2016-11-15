Akkuyu’ya büyük ilgi

Akkuyu Nükleer Santraliiçin Rus şirketi Rosatom'unCengiz Holding ile başladığıortaklık görüşmelerine, Kolin veKalyon şirketleri de dahil oldu.Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) yetkilileri,Rosatom'un üst düzey yetkilisiKirill Komarov ile cumagünü İstanbul'da bir görüşmegerçekleştirerek, ortaklık süreciniyıl sonuna kadar belli bir noktayagetirme kararı aldı. Taraflarayrıntılarda anlaşırsa, projeninyüzde 49 hissesi Türk CKK'yadevredilecek, yüzde 51 hisse iseRus şirketinde kalacak.
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