Akkuyu’ya büyük ilgi

Akkuyu Nükleer Santrali için Rus şirketi Rosatom'un Cengiz Holding ile başladığı ortaklık görüşmelerine, Kolin ve Kalyon şirketleri de dahil oldu. Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) yetkilileri, Rosatom'un üst düzey yetkilisi Kirill Komarov ile cuma günü İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirerek, ortaklık sürecini yıl sonuna kadar belli bir noktaya getirme kararı aldı. Taraflar ayrıntılarda anlaşırsa, projenin yüzde 49 hissesi Türk CKK'ya devredilecek, yüzde 51 hisse ise Rus şirketinde kalacak.