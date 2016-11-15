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ihracat lideri

AGT ihracat lideri
Mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerinde MDF, MDF-Lam, panel, profil, parke ve kapı üreten AGT; sektöründe ihracat lideri oldu. , geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 500 milyon liralık cirosunun yüzde 40'ını ihracattan elde etti. 32 yıl önce Antalya'da kurulan ve 5 kıtada 60'tan fazla ülkede bulunan AGT'nin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup Başkanı Şirzat Subaşı, "Birçok ülkede AGT artık jenerik marka olarak biliniyor. 2015'i hedefimizin üzerinde ihracat ile tamamladık. Bu yıl da Türk mobilya sektörünün markalaşması için önemli adımlar attık" diye konuştu.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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