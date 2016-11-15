AGT ihracat lideri

Mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerinde MDF, MDF-Lam, panel, profil, parke ve kapı üreten AGT; sektöründe ihracat lideri oldu. AGT, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 500 milyonliralık cirosunun yüzde 40'ını ihracattan elde etti. 32 yıl önce Antalya'da kurulan ve 5 kıtada 60'tan fazla ülkede bulunan AGT'nin Satış ve PazarlamadanSorumlu Grup Başkanı Şirzat Subaşı, "Birçok ülkede AGT artık jenerik marka olarak biliniyor. 2015'i hedefimizin üzerinde ihracat ile tamamladık. Bu yıl da Türk mobilya sektörünün markalaşması için önemli adımlar attık" diye konuştu.
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