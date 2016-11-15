1 günde 65 milyon TL

E-ticaret platformu n11.com, 11 Kasım'da rekora imza attı. 11 Kasım'da gerçekleşen ve büyük indirimlere sahne olan 24 saatlik alışveriş maratonunun istatistiklerini açıklayan n11.com, toplamda 65 milyon TL'lik satış gerçekleştiğini, e-ticarette Türkiyerekorunu kırdığını duyurdu. Açıklamaya göre; n11.com'da yapılan alışveriş tutarı ilk 1 saat içerisinde 7 milyon lirayı görürken, 24 saatte 450 bin adet ürün satıldı. Büyük bölümü mobil cihazlardan gerçekleştirilen 65 milyon liralık online alışveriş sayesinde n11.com, geçen yılki satış adedini bu yıl 4.5 katına çıkardı. n11. com, 3 bin litre zeytinyağı, 9 bin 500 oto lastiği, 1 ton kuruyemiş sattı.
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