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1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği 1 Aralık’ta başlıyor
Kış lastiği takma uygulaması, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık Perşembe günü başlıyor. Kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 lira ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama, 1 Nisan'da sona erecek. Uygulama, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla yapılıyor. Geçen kış şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 3 bin 313 ticari araç sahibine, kış lastiği takmadıkları için toplam 1 milyon 951 bin 119 lira ceza uygulandı.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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