Zengin ve hızlı

Lüks hayat tanımının baş aktörlerinden jetler, zenginlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle işadamlarının zamandan tasarruf etmek için tercih ettiği jetler, konforlarına ve kapasitelerine göre dudak uçuklatan fiyatlara satılıyor. Dünyanın en pahalı jeti ise 118 milyondolar değerindeki Boeing Business767. Bu süper jete sahip olan zenginler arasında da Rus işadamı RomanAbramoviç ve Google'ın kurucusu Larry Page bulunuyor. En pahalılar sıralamasında ikinci sırada ise 99 milyondolarlık Boeing BusinessJet 3 yer alıyor. Uçakta; 38 yolcu,8 kabin görevlisi ve 230 parçabagaj taşınabiliyor. İşte iş ve sanat dünyasının gözdesi olan dünyanın en pahalı jetleri:
1- Boeing Business 767: 118 milyon dolar.
2- Boeing Business Jet 3: 99 milyon dolar.
3- Airbus A319 ACJ: 89 milyon dolar. Hintli işadamıVijay Mallya'ya ait. 30 kişi koltuk kapasiteli.
4- Gulfstream G550: 73 milyon dolar.
5- Bombardier Global 7000:68 milyon dolar. 10 yolcu ve 4 kabin görevlisi taşıyabilen jetten, CelinDion ve OprahWinfrey'de de bulunuyor.
6- Bombardier Global 8000: 66 milyondolar. 19yolcu kapasiteli.Farklıodaları var.
7- BombardierGlobal6000: 55 milyondolar.
8- DassaultFalcon 7X:53 milyon dolar. Microsoft'unkurucusu Bill Gatesde bu jetten kullanıyor.
9- Embraer Lineage:52 milyon dolar. 19 kişilikjet, 5 ayrı odadan oluşuyor.
10- Dassault Falcon 5X:45 milyon dolar. Aydınlık birkabin için özel bir teknolojiye sahip.
Lüks tutkusuyla tanınan Abramoviç, bu yönünü jetinin dekorasyonunda da gösterdi.
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