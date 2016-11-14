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Zengin ve hızlı

Roman Abramoviç ve Larry Page 118 milyon dolarlık dünyanın en pahalı jetiyle uçarken, Celin Dion ve Oprah Winfrey de 68 milyon dolarlık oyuncaklarıyla seyahat ediyor

Zengin ve hızlı
Lüks hayat tanımının baş aktörlerinden jetler, zenginlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle işadamlarının zamandan tasarruf etmek için tercih ettiği jetler, konforlarına ve kapasitelerine göre dudak uçuklatan fiyatlara satılıyor. Dünyanın en pahalı jeti ise 118 milyon dolar değerindeki Boeing Business 767. Bu süper jete sahip olan zenginler arasında da Rus işadamı Roman Abramoviç ve Google'ın kurucusu Larry Page bulunuyor. En pahalılar sıralamasında ikinci sırada ise 99 milyon dolarlık Boeing Business Jet 3 yer alıyor. Uçakta; 38 yolcu, 8 kabin görevlisi ve 230 parça bagaj taşınabiliyor. İşte iş ve sanat dünyasının gözdesi olan dünyanın en pahalı jetleri:

1- Boeing Business 767: 118 milyon dolar.
2- Boeing Business Jet 3: 99 milyon dolar.
3- Airbus A319 ACJ: 89 milyon dolar. Hintli işadamı Vijay Mallya'ya ait. 30 kişi koltuk kapasiteli.
4- Gulfstream G550: 73 milyon dolar.
5- Bombardier Global 7000:68 milyon dolar. 10 yolcu ve 4 kabin görevlisi taşıyabilen jetten, Celin Dion ve Oprah Winfrey'de de bulunuyor.
6- Bombardier Global 8000: 66 milyon dolar. 19 yolcu kapasiteli. Farklı odaları var.
7- Bombardier Global 6000: 55 milyon dolar.
8- Dassault Falcon 7X: 53 milyon dolar. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de bu jetten kullanıyor.
9- Embraer Lineage: 52 milyon dolar. 19 kişilik jet, 5 ayrı odadan oluşuyor.
10- Dassault Falcon 5X: 45 milyon dolar. Aydınlık bir kabin için özel bir teknolojiye sahip.


Lüks tutkusuyla tanınan Abramoviç, bu yönünü jetinin dekorasyonunda da gösterdi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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