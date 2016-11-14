Öğretmenlere yüzde 50 indirim

TCDD Taşımacılık AŞ GenelMüdürlüğü tarafından 24-30 Kasımarasında yüksek hızlı trenler ile anahat trenlerine bilet alan öğretmenlerinyüzde 50 indirimli seyahat edebileceğibildirildi. Kampanyadan; Milli EğitimBakanlığı'na bağlı veya bakanlık tarafındanonaylanan her derece ve türdeki resmive özel okullarda çalışan öğretmenler,yükseköğretim kuruluşlarında çalışanöğretim elemanları, Türk uyruklu olupyabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerinfaydalanabileceği belirtildi. Açıklamada,kampanya biletlerinin gişelerden, TCDDTaşımacılık internet sitesinden, 444 82 33numaralı çağrı merkezinden ve anlaşmalıacentelerden alınabileceği ifade edildi.
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