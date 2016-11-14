Yol Durumu
  1. BES’te devlet katkısına 2017’de de devam
  2. Esnafa yeni destek

lere yüzde 50

Öğretmenlere yüzde 50 indirim
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 24-30 Kasım arasında yüksek hızlı trenler ile ana hat trenlerine bilet alan lerin yüzde 50 li seyahat edebileceği bildirildi. Kampanyadan; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin faydalanabileceği belirtildi. Açıklamada, kampanya biletlerinin gişelerden, Taşımacılık internet sitesinden, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ve anlaşmalı acentelerden alınabileceği ifade edildi.
Etiketler: , ,
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar