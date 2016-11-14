Yol Durumu
  1. Faiz için her ay toplantı bitiyor
  2. FETÖ’nün tapu oyununa neşter

Maliyet düştü, krediye koştuk

Maliyet düştü, krediye koştuk
Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına gerilemesiyle, toplam konut kredileri üçüncü çeyrekte yaklaşık 3 milyar lira arttı. Haziran sonu itibarıyla kullandırılan toplam konut kredi miktarı 151 milyar 412 milyon lira düzeyinde iken, Eylül sonunda bu rakam 154 milyar 359 milyon liraya yükseldi. Böylece 3'üncü çeyrekte kullandırılan tutarı 2 milyar 966 milyon lira oldu. 3. çeyrekte kullandırılan yaklaşık 3 milyar liralık konut kredisinin 563.6 milyon lirası İstanbul'da, 276.2 milyon lirası Ankara'da, 178.6 milyon lirası İzmir'de verildi.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar