Maliyet düştü, krediye koştuk

Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına gerilemesiyle, toplam konut kredileri üçüncü çeyrekte yaklaşık 3 milyar lira arttı. Haziran sonu itibarıyla kullandırılan toplam konut kredi miktarı 151 milyar 412 milyon lira düzeyinde iken, Eylül sonunda bu rakam 154 milyar 359milyon liraya yükseldi. Böylece 3'üncü çeyrekte kullandırılan konut kredisi tutarı 2 milyar 966milyon lira oldu. 3. çeyrekte kullandırılan yaklaşık 3 milyar liralık konut kredisinin 563.6 milyon lirası İstanbul'da, 276.2 milyon lirası Ankara'da, 178.6 milyon lirası İzmir'de verildi.
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