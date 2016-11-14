Yol Durumu
  1. Dünyanın parası Türkiye’ye akacak
  2. Maliyet düştü, krediye koştuk

Faiz için her ay toplantı bitiyor

Faiz için her ay toplantı bitiyor
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yasal düzenleme ile ayda 1 olan Para Politikası Kurulu toplantısı sayısının azaltılarak, yılda en az 8 defa yapılacağını bildirdi. Böylece Merkez Bankası'nın daha uzun vadeli veriler ve bilgilerle analiz yapacağını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "Banka, para politikasını büyük ölçüde sadeleştirdi. Artık tek politika faizi olacak ve bu da çok sık değişmez. Bu anlamda 4 haftalık sürecin kısa olduğu düşünülüyor çünkü banka genel trendi görebilmek istiyor. Artık tek bir politika faizi kullanılacağı için bunu aslında sadeleşmenin bir sonraki adımı olarak düşünebiliriz."
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar