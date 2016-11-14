Faiz için her ay toplantı bitiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yasal düzenleme ile ayda 1 olan Para Politikası Kurulu toplantısı sayısının azaltılarak, yılda en az 8 defa yapılacağını bildirdi. Böylece Merkez Bankası'nın daha uzun vadeli veriler ve bilgilerle analiz yapacağını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "Banka, para politikasını büyük ölçüde sadeleştirdi. Artık tek politika faizi olacak ve bu da çok sık değişmez. Bu anlamda 4 haftalık sürecin kısa olduğu düşünülüyor çünkü banka genel trendi görebilmek istiyor. Artık tek bir politika faizi kullanılacağı için bunu aslında sadeleşmenin bir sonraki adımı olarak düşünebiliriz."