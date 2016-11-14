Faiz için her ay toplantı bitiyor

Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, yasal düzenleme ile ayda 1 olanPara Politikası Kurulu toplantısı sayısınınazaltılarak, yılda en az 8 defa yapılacağınıbildirdi. Böylece Merkez Bankası'nın dahauzun vadeli veriler ve bilgilerle analizyapacağını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:"Banka, para politikasını büyük ölçüdesadeleştirdi. Artık tek politika faizi olacakve bu da çok sık değişmez. Bu anlamda 4haftalık sürecin kısa olduğu düşünülüyorçünkü banka genel trendi görebilmekistiyor. Artık tek bir politika faizikullanılacağı için bunu aslında sadeleşmeninbir sonraki adımı olarak düşünebiliriz."
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