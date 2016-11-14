Esnafa yeni destek

İşçiler işsiz kaldığında devreye giren 'işsizlik fonu'nun esnaf için de oluşturulması için hazırlıklar sürüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için işsizlik fonu üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gümrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci de esnaf için işsizlik fonu oluşturulmasına yönelik bir çalışmanın bulunduğunu belirterek, "Devlet gerekli katkıyı vermeye hazır. Esnaf da bu katkıyı verirse böyle bir fonu oluşturacağız" demişti. Fon kurulduğunda, esnaf her ay işsizlik sigortası primi ödeyecek. İşsiz kaldığında da fondan para alabilecek. Fona devlet katkısı da sağlanması üzerinde duruluyor. Bu arada Palandöken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çağrısı da yaptı. Tasarruf oranının yüzde 14-15 seviyelerine kadar düştüğüne dikkati çeken Palandöken, "Faizler düşerken, hiçbir riski olmayan bir fona devlet tarafından verilen yüzde 25'lik katkı payı vatandaşlarımız için büyük bir kazançtır. Çok iyi değerlendirilmesi gerekir" dedi.
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