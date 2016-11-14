Dünyanın parası Türkiye’ye akacak

Hükümet, sermayeyi Türkiye'ye çekmek için imkanları seferber ederken; finans piyasalarını derinleştirecek adımlar atıyor. İslam ülkelerindeki sermayenin gelmesi için faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaşmasının önündeki mevzuat engelleri kaldırılıyor. Kira sertifikası ihracına ilişkin istisna yeniden düzenlenirken; Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'de yaklaşık 450 bin vatandaşın faizsiz finans ürününe yatırım yaptığını söyledi. Canikli, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerinin 600 milyar liraya ulaştığını belirtti.



Hazal ATEŞ