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Dünyanın parası Türkiye’ye akacak

Dünyanın parası Türkiye’ye akacak
Hükümet, sermayeyi Türkiye'ye çekmek için imkanları seferber ederken; finans piyasalarını derinleştirecek adımlar atıyor. İslam ülkelerindeki sermayenin gelmesi için faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaşmasının önündeki mevzuat engelleri kaldırılıyor. Kira sertifikası ihracına ilişkin istisna yeniden düzenlenirken; Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'de yaklaşık 450 bin vatandaşın faizsiz finans ürününe yatırım yaptığını söyledi. Canikli, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerinin 600 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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