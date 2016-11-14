Dolar tarihi zirveyi zorluyor!

ABD başkanlık seçimlerini sürpriz bir şekilde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanması ardından dolarda başlayan değerlenme eğilimi devam ederken, geçen hafta tarihi zirvesini gören dolar/TL yeni haftaya 3.26 seviyelerinden başladı. Kur ilerleyen saatlerde yükselerek 3.29 seviyesini aştı.

Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından geçen hafta illikit işlemlerde ilk tepki olarak yeni zirve olan 3.30'u test eden dolar/TL Cuma günü saat 1727'de 3.2531/3.2540 seviyesindeydi. Dolar/TL bu sabah saat 0909'da ise 3.2595/3.2619 seviyesinden işlem görüyor.

HAZİNE İHALELERİ İZLENECEK

Yurtiçi ve yurtdışında bugün açıklanacak çok önemli bir veri bulunmuyor, ancak Hazine 11 Temmuz 2018 ve 11 Şubat 2026 itfalı tahvilleri yeniden ihraç edecek.

Piyasada global olarak ABD seçimleri ardından yükselen ABD Hazine tahvil faizleri izlenirken, yurtiçi siyasi gelişmeler de piyasaların ana gündemini oluşturuyor. AKP'nin başkanlık sistemini getirecek anayasa değişiklik teklifi hafta başında MHP'ye sunması ve uzlaşı sağlanması halinde hafta sonuna doğru TBMM'ye sunması bekleniyor.

Dolar ABD'de enflasyonun yükseleceği ve bütçe açacağı ihtimalini fiyatlayan Hazine tahvil faizlerindeki yükselişe paralel olarak Asya piyasalarında dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkarken, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı yaratıyor.

Güvenli liman ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki yükseliş gelişmekte olan ülke fonlarından para çıkışı ihtimalini de beraberinde getiriyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.77 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.85 oldu.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.89 oldu.