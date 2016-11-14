Doğalgazın cebe yükü azaldı

Türkiye'de doğalgaz tüketim maliyetinin asgari ücret içindeki payı son 14 yılda yüzde 32,2'den yüzde 10,5'e geriledi.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2017 yılı bütçe sunumundan derlediği bilgilere göre, 2002'de 164,6 lira olan asgari ücretin yüzde 32,2'si, (52,6 lira) doğalgaz tüketimine harcanıyordu.



Bir ailenin ortalama aylık doğalgaz tüketiminin 125 metreküp olarak değerlendirildiği sunuma göre, yıllar içinde asgari ücret miktarı arttı, doğalgaz tüketiminin bu ücret içindeki payı azaldı.

Bir ailenin aylık ortalama doğalgaz faturası 136,9 lira olarak hesaplandı

Asgari ücret, ekim itibarıyla net bin 301 lira olurken, bir ailenin aylık ortalama doğalgaz faturası da 136,9 lira olarak hesaplandı. Buna göre, asgari ücretle geçinen bir aile, bütçesinin sadece yüzde 10,5'ini doğalgaza ayırdı.

Alım gücü açısından bakıldığında enerji tüketim maliyetinin asgari ücret içindeki payının önemli bir gösterge olduğunun belirtildiği raporda, kış öncesi doğalgazda yapılan yüzde 10'luk indirimin vatandaşların faturalarını aşağı çektiği ve sanayicilerin maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırdığı kaydedildi.