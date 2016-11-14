Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, 31 şirkete atanan kayyumların da yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılık, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 31 şirkete daha önce atanan kayyumlara ait tüm yetkilerin TMSF'ye devredilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül tarihinde yayınlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19/1. maddesi uyarınca, söz konusu 31 şirkete daha önceden atanan kayyumların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine ve devirle birlikte mevcut kayyumların görevlerinin sona ermesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında kayyumların yetkilerinin TMSF'ye devredildiği şirket sayısı 74'e yükseldi

Kayyumlara ait yetkilerin TMSF'ye devredildiği şirketler ise şöyle:

"Baran Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Kaynak Medya AŞ, Ney Yayıncılık Eğitim Hizmetleri ve Eğitim Gereçleri Ticaret AŞ, Enneagram Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Ticaret AŞ, Sakarya Yenilenebilir Rüzgar Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Gelibolu Yenilenebilir Rüzgar Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Gönen Yenilenebilir Rüzgar Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Kızılırmak Yenilenebilir Rüzgar Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Ayvacık Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seyhan Yenilenebilir Rüzgar Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Forum İnşaat Dekorasyon Turizm ve Sanayi Ticaret AŞ, Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemleri AŞ, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ, Gürmed AŞ-Turmed Limited Şirketi Adi Ortaklığı, Yüksel Coşkun-Gürmed Tıbbi AŞ Ortaklığı, Sun Lab Sağlık Hizmetleri AŞ, Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri AŞ, Yapı Yatırım Gayrimenkul AŞ, Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi, Zambak Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Sözün Özü Basım Yayın Yazılım Reklam Eğitim Danışmanlık Hizmetleri AŞ, Orta Doğu Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ, Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ, Oden Enerji Mühendislik Teknoloji Geliştirme ve Danışmanlık AŞ, Bj Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ, Global Denim Dizayn Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, AK-Süt Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, 2M Proje İnşaat Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Şaşmaz Yapı Medikal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Edahan Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi."