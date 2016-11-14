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CLK, CK Enerji oldu

CLK, CK Enerji oldu
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, 'de yaşanan hisse dağılımından sonra ortaklığın yeni isminin CK Enerji (Cengiz-Kolin) olarak devam edeceğini ve 3 elektrik dağıtım bölgesinde yatırımlarını sürdüreceklerini açıkladı. Kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla çabaladıklarını vurgulayan Koloğlu, "Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Konya-Karapınar'daki güneş enerjisi yatırımını yakından takip ediyoruz. Bu yatırım için yabancılarla da temas halindeyiz" dedi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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