ABD başkanlık seçimini sürpriz bir şekilde Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolar endeksindeki tırmanışla birlikte yeni haftada değer kaybetti.

Altının gram fiyatı 127 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 11.00 itibarıyla 128,6 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211 lira, Cumhuriyet altını 860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki iki işlem gününde yüzde 1,5 ve yüzde 2,3 değer kaybetmesi sonrasında şu dakikalarda 1.223 dolardan işlem görüyor.