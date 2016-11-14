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haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 128,2 liradan alıcı buluyor. Buna göre Kapalıçarşı'da 211 lira, 860 liradan satılıyor.

Haftaya düşüşle başladı! İşte çeyrek altının fiyatı

ABD başkanlık seçimini sürpriz bir şekilde Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolar endeksindeki tırmanışla birlikte yeni haftada değer kaybetti.

Altının gram fiyatı 127 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 11.00 itibarıyla 128,6 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da 211 lira, 860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki iki işlem gününde yüzde 1,5 ve yüzde 2,3 değer kaybetmesi sonrasında şu dakikalarda 1.223 dolardan işlem görüyor.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 12:22
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