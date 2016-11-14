Çalışana-emekliye Ocak’ta çifte zam

EMEKLİLER: SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Enflasyon tahminine göre, zam oranı yüzde 3.73 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Tüm emeklilere, her ay maaşıyla birlikte 'vergi iadesi' denilen ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, maaşın yüzde 4-5'i oranında oluyor. Ocak'ta zam olacağı için, emeklilerin maaşına ilave edilen ek ödeme de zamlanacak.
ÇALIŞANLAR: Ocak'ta memurlara, yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek. Asgari ücret de Ocak'ta zamlanacak. Türk-İş'in teklifi kabul edilirse, net asgari ücret bin 300 liradan bin 600 liraya çıkacak. Özel sektör çalışanları ise işverenlerinin belirleyeceği zamdan yararlanacak. Araştırmalar, özel sektörde ortalama zammın yüzde 9 olacağını ortaya koyuyor. Çalışanlar, Ocak'ta maaş zammının yanı sıra, bir artıştan daha yararlanacak. Asgari ücret artacağı için, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi de artacak. Bu yıl çalışanlara aylık 123 ile 210 lira arasında asgari geçim indirimi ödendi. Ocak'ta, yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak asgari geçim indirimi uygulanacak.
İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTIYOR
Ocak'ta asgari ücret artacağı için işsizlik maaşının taban ve tavanı da yükselecek. İşsizlik maaşı son 4 ayda alınan brüt ücretin ortalamasının yüzde 40'ı oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Halen işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 653, en yüksek bin 307 lira seviyesinde... Bu rakamlar, Ocak'ta yeni asgari ücretle artacak.
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