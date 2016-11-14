Bu yılbaşı gemideyiz

Yılbaşı yaklaşırken; yeni yıl için tatil rezervasyonlarında hareketlilik başladı. Bu yılın gözdesi ise gemi turları oldu. Para dergisinin haberine göre; turizmciler, gemi turlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, "Gemi turları ile farklı kültürlerin yılbaşı geleneklerini yansıtan turlar düzenledik. Tuna Nehri'nde Noel Pazarı, Ren Nehri'nde Yeni Yıl, bunlardan birkaçı" dedi. Yılbaşı dönemi için hazırladıkları gemi turlarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan SeturTurizm Müdürü Oktay Temeller de "Ren ve Tuna nehirleri en popüler turlar arasında" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.