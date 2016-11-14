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Bu gemideyiz

Bu yılbaşı gemideyiz
Yılbaşı yaklaşırken; yeni yıl için tatil rezervasyonlarında hareketlilik başladı. Bu yılın gözdesi ise gemi turları oldu. Para dergisinin haberine göre; turizmciler, gemi turlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, "Gemi turları ile farklı kültürlerin geleneklerini yansıtan turlar düzenledik. Tuna Nehri'nde Noel Pazarı, Ren Nehri'nde Yeni Yıl, bunlardan birkaçı" dedi. Yılbaşı dönemi için hazırladıkları gemi turlarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Setur Turizm Müdürü Oktay Temeller de "Ren ve Tuna nehirleri en popüler turlar arasında" diye konuştu.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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