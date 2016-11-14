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BES’te devlet katkısına 2017’de de devam

BES’te devlet katkısına 2017’de de devam
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), 2017'de de devlet katkısı uygulamasına devam edilecek. Hazine Müsteşarlığı'nın 2017 bütçe tasarı kitapçığında, Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirmesi planlanan projelerine yer verildi. Buna göre;
* 2017'de devlet katkısı uygulamasına devam edilecek, BES'e otomatik katılıma ilişkin çalışmalar yürütülecek.
* Sistemin daha sade ve bütünleşik tarzda işletilmesine yönelik çalışma yapılacak.
* Özel sağlık sigorta sisteminde tamamlayıcı sağlık ve uzun süreli sağlık sigortalarının geliştirilmesini teminen havuz modelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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