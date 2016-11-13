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Yılda 1 milyon li

Yılda 1 milyon Çinli
Türkiye ve arasındaki ticari ve ilişkilerini ilerletmek için Çin'e çıkarma yapan 18 kişilik Türk heyeti, yılda en az 1 milyon Çinli turistin 'ye gelmesi için ön anlaşma yaptı. İlk Çinli kafilenin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenirken, devam etmesi beklenen anlaşmayla turistlerin ülkeye milyon dolarlık döviz girdisiyle katkı sağlaması bekleniyor. Tarihi sayılabilecek anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, "3 aydır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Çin'e gitmeden önce olumsuzluk yaşanmaması için her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ederek gittik. Bir turist 1.000 dolar harcarsa yıllık 1 milyar dolar gelir" dedi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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