Yılda 1 milyon Çinli

Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve turizm ilişkilerini ilerletmek için Çin'e çıkarma yapan 18 kişilik Türk heyeti, yılda en az 1 milyon Çinli turistin Türkiye'ye gelmesi için ön anlaşma yaptı. İlk Çinli kafilenin önümüzdeki günlerde Türkiye'yegelmesi beklenirken, devam etmesi beklenen anlaşmayla turistlerin ülkeye milyon dolarlık döviz girdisiyle katkı sağlaması bekleniyor. Tarihi sayılabilecek anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, "3 aydır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Çin'e gitmeden önce olumsuzluk yaşanmaması için her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ederek gittik. Bir turist 1.000 dolarharcarsa yıllık 1 milyar dolargelir" dedi.
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