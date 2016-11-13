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Global Bilgi dünya birincisi oldu

Turkcell Global Bilgi dünya birincisi oldu
Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Global Bilgi, ContactCenterWorld. com'un düzenlediği "2016 Top Ranking Performers" ödüllerinde "En İyi Müşteri Deneyimi" kategorisinde dünya birincisi oldu. Turkcell Global Bilgi birinciliği, 26 yaş altı müşterilerin ihtiyaçlarını anlayan ve beklentilerine göre hizmet veren Genç Segment Müşteri Hizmetleriyle elde etti. Genel Müdür Yardımcısı Funda Kantarlı, "İş yapış şekillerimizi günün koşullarına göre sürekli güncelledik" dedi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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