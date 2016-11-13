Turkcell Global Bilgi dünya birincisi oldu

Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi, ContactCenterWorld. com'un düzenlediği "2016 Top RankingPerformers" ödüllerinde "En İyi Müşteri Deneyimi" kategorisinde dünya birincisi oldu. Turkcell Global Bilgi birinciliği, 26 yaş altı müşterilerin ihtiyaçlarını anlayan ve beklentilerine göre hizmet veren Genç Segment Müşteri Hizmetleriyle elde etti. Genel Müdür Yardımcısı FundaKantarlı, "İş yapış şekillerimizi günün koşullarına göre sürekli güncelledik" dedi.
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