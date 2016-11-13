Şov başlıyor

Bursa 9. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Bursa OtoShow 2016), 15 Kasım Salı günü kapılarını açacak. Bursa OtoShow Fuarı'nda Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Toyota, Renault gibi otomobil, İsuzu, İveco ve Ford gibi ticari araç firmaları yer alacak. Fuaye alanında ise oto aksesuar firmaları bulunacak. Bursa Otoshow Fuarı, değişik segmentlerde 50 bin ile 700 bin lira arası fiyatlarda araçları otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak. Fuarda bazı markaların Türkiye lansmanları da gerçekleştirilecek.