Yol Durumu
  1. İş dünyası MÜSİAD EXPO’da buluştu

Şov başlıyor

Otomobil firmaları en yeni modellerini 15 Kasım’daki fuarda sergileyecek.

Şov başlıyor
Bursa 9. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Bursa OtoShow 2016), 15 Kasım Salı günü kapılarını açacak. Bursa OtoShow Fuarı'nda Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Toyota, Renault gibi otomobil, İsuzu, İveco ve Ford gibi ticari araç firmaları yer alacak. Fuaye alanında ise oto aksesuar firmaları bulunacak. Bursa Otoshow Fuarı, değişik segmentlerde 50 bin ile 700 bin lira arası fiyatlarda araçları otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak. Fuarda bazı markaların Türkiye lansmanları da gerçekleştirilecek.
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar