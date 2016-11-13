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da 4’lü sistem

Promosyonda 4’lü sistem
Yaklaşık 12 milyon emekliye, dul ve yetimlerine banka u için çalışmalar son aşamaya geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla hayata geçecek promosyonda temel belirleyici emeklinin maaş miktarı ve bunu bankada tuttuğu süre olacak. Maaşı yüksek olanın alacağı promosyon daha fazla olacak. Edinilen bilgiye göre; maaşa göre 4 ayrı kademe oluşturuldu. Bu kademeler de '500 liranın altında maaş alanlar', '500-bin lira arası maaş alanlar', 'bin-2 bin lira arası maaş alanlar' ve '2 bin lira üstü maaş alanlar' şeklinde oluştu. Söz konusu kademelere göre ödemelerin belirlenmesi benimsendi. Yani emekliler için 4 ayrı promosyon tutarı tespit edilecek. Emekli, maaşının olduğu kademe için belirlenen promosyonu alacak. Buna göre emeklilere 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi bekleniyor. Böylece emekli 3 yıl boyunca promosyon aldığı bankadan ayrılamayacak ve maaşını o bankanın şubelerinden çekebilecek. Promosyon miktarı ise yine Başbakan Yıldırım'ın kararı sonrası kesinlik kazanacak.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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