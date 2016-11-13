Promosyonda 4’lü sistem

Yaklaşık 12 milyon emekliye, dul ve yetimlerine banka promosyonu için çalışmalar son aşamaya geldi. BaşbakanBinali Yıldırım'ın imzasıyla hayata geçecek promosyonda temel belirleyici emeklinin maaş miktarı ve bunu bankada tuttuğu süre olacak. Maaşı yüksek olanın alacağı promosyon daha fazla olacak. Edinilen bilgiye göre; maaşa göre 4 ayrı kademe oluşturuldu. Bu kademeler de '500 liranın altında maaşalanlar', '500-bin lira arası maaş alanlar', 'bin-2 bin lira arası maaş alanlar' ve '2 binlira üstü maaş alanlar' şeklinde oluştu. Söz konusu kademelere göre ödemelerin belirlenmesi benimsendi. Yani emekliler için 4 ayrı promosyon tutarı tespit edilecek. Emekli, maaşının olduğu kademe için belirlenen promosyonu alacak. Buna göre emeklilere 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi bekleniyor. Böylece emekli 3 yıl boyuncapromosyon aldığı bankadan ayrılamayacak ve maaşını o bankanın şubelerinden çekebilecek. Promosyon miktarı ise yine BaşbakanYıldırım'ın kararı sonrasıkesinlik kazanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.