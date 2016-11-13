Kart faizleri indi

Merkez Bankası, hükümetin tüketicilere tanıdığı 72 aylık borç yapılandırmaimkanına rağmen, yasal boşlukları kullanan bankaların özellikle kredi kartında uygulamaya devam ettiği yüksek faiz oyununu bozdu. Bankalar böylece borcunu yeniden yapılandırmak istelen vatandaşlara eski yüksek faizleri uygulayamayacak ve Merkez Bankası'nın belirlediği yeni oranları uygulamak zorunda kalacak. Vatandaşların yapılandırmaya gittiğinde bu yeni oranlara dikkat etmesi isteniyor. Merkez Bankası, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri ve piyasa koşullarını dikkate alarak, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yöntemi değiştirdi. Yapılan açıklamada, yeni yönteme göre kredi kartı azami faiz oranlarının, ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kartlarının taşıdığı ilave riskler ve maliyetler dikkate alınarak belirleneceği belirtildi.
GECİKME FAİZİ İNDİ
Merkez Bankası bu çerçevede, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını TL için yüzde2.02'den 1.84'e,yabancı para için yüzde 1.62'den1.47'ye indi. Aylık gecikme faiz oranlarıise TL için yüzde 2.52'den 2.34'e,yabancı para için ise yüzde 2.12'den1.97'ye düşürüldü. Bankaların kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün değil. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecek. Vatandaşların kart ekstrelerinde bu orahnlara dikkat etmeleri gerekiyor. 1Nisan 2017 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları, bu tarihten önce yine Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Bankalar son dönemde tüketici kredilerinde faiz oranlarını aylık bazda yüzde 1.10-1.20 aralığına çekerken,konutta ise aylık bazda yüzde 0.80-0.90 seviyelerine inildi. Bankaların bu oranları daha da aşyağıya çekmeleri bekleniyor.
MAZERET KALMADI
Merkez Bankası'nın bankaları likidite açısından rahatlatan adımları ile şekillenen bu süreçte, hükümetin borçululara nefes aldırmak için getirdiği 72 aylık yapılandırma imk‚nı ise bankaların tutumu yüzünden tüketicilerin beklentisini karşılamadı. Yasal boşlukları da kullanan bankaların, özellikle kredi kartında yapılandırma yaparken yüzde 2'nin üstünde faiz uygulamaya devam etmesi, tüketicilerin aleyhine oldu. Merkez Bankası'nın dünkü adımı bankaların bu stratejisini de değiştirmesini sağlayacak.
NAKİT ÇEKMEYİN Bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartlarından nakit çekmek yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadeleri yer aldı.
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