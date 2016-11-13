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ya indirimi

Kapalı çarşıya kira indirimi
Hükümet, İstanbul'daki Mısır Çarşısı, Sultanahmet, Ortaköy gibi turistik bölgelerde faaliyet gösteren ve turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren esnafa "can suyu" olacak desteğini getirmeye hazırlanıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kira ödeyen esnafın, kira oranlarının yüzde 40-50 oranında düşürülmesi planlanıyor.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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