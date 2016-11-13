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İş dünyası EXPO’da buluştu

İş dünyası MÜSİAD EXPO’da buluştu
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, "Düzenledikleri Fuara 100'ün üzerinde ülkeden 7 binden fazla iş adamı geldi. Toplam katılımın 150 binin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Nail Olpak, fuardaki stantları gezdiğini belirterek, "Yaptığım görüşmelerde herkes beklediğinden daha fazlasını bulduğunu söyledi. Bir ticaret fuarında bundan daha güzel bir şey yoktur" diye konuştu.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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