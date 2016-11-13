Esnafa çifte destek

Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ'lerin güçlenmesi için bir karar aldıklarını belirterek, "Kredi Garanti Fonu'nu kullanarak, KOBİ'lere bugüne kadar aldıklarının üzerine, 17 milyar liralık yeni kredi imkanı sağlıyoruz. Şu ana kadar kullandıkları, son sene de 3 milyardır. 17 milyarlık yeni bir kredi hacmi oluşturduk. Böylece piyasadaki hareketlilik, canlılık artacak ve ekonomimiz zaten iyi, daha da iyi olacak" dedi. 2016 yılında başlatılan asgari ücret desteğinin de süreceğini belirten Yıldırım şunları söyledi: "Asgari ücretin artması dolayısıyla işverenlerimize destek verdik. Bir yıllığına kadar verdiğimiz bu destekler 2017 yılına kadar devam edecek. Vatandaş 15 Temmuz'da bizim yanımızdaydı, biz de vatandaşın yanında olacağız. 7.5 milyar lira tutuyor. Helal olsun."