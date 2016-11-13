Asgari ücret 2 bin lirayı geçecek

Asgari ücret komisyonunda işçi kesimi TÜİK'in 1.600 liralıkhesabıyla gelecek. Bu teklif kabul edildiğinde brüt asgari ücret 2.050 liraya yaklaşacak. Böylece işsizlik maaşından borçlanmaya her şey değişecek. Gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türkİş, TÜİK'in geçen yıl Komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 liraya imza atmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu yılda yoğun pazarlıkların yaşanacağı komisyona bu teklif damga vuracak. Teklif kabul edildiği taktirde asgari ücrette yüzde 25'e yakın bir artış yaşanacak. Geçen seneki komisyonda da asgari ücret yüzde 30 artırılarak 1.300 lira net, 1.647 lira da brüt rakama yükseltilmişti. 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren görüşmelerde işçi kesimini temsil eden Türk-İş, enflasyon oranı, geçim şartları, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki genel durumu göz önünde bulundurarak, pazarlık masasında sunacağı teklifi hazırladı. Türk-İŞ'in bu teklifi kabul edildiği takdirde asgari ücretin brüt rakamı da değişecek. Yapılan tahmini hesaplamalara göre bu rakamın 2.050 lira olması bekleniyor. Asgari ücret sadece işçilerin maaşını değil borçlanmalardan işsizlik ödeneğine kadar birçok ödemeyi de etkiliyor. Örneğin işsizlik maaşı bu rakam kabul edildiğinde en düşük 820 liraya yükselirken, yüksek maaş alanların işsizlik ödeneği ise 1.317 liradan,1.640 liraya kadar çıkabilecek.
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