30 milyon dolarlık yat Antalya’da

Antalya Serbest Bölge'de, bir İngiliz işadamı için yapılan 'Samurai' adlı 30 milyon dolar (Yaklaşık 100milyon lira) değerindeki 60 metrelik ultralüks yat sahibine teslim edildi. 55 yat firmasının faaliyet gösterdiği bölgede imal edilen 'Samurai' adlı ultralüks yatta çelik ve aliminyum malzeme kullanıldı. Bu yıl içerisinde 24 yatın tamamlanarak denize indirildiğini belirten Antalya Serbest Bölge Genel Müdürü ZekiGürses, bu yatların toplam satış gelirinin 90 milyondolar olduğunu açıkladı. Hollanda, İngiltere, Avustralya, Katar, ABD gibi ülkelere satış yapıldığını belirten Gürses, denize inen 24 yatın toplam uzunluğunu 531 metre olarak açıkladı.
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