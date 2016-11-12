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Tuvalet kağıdına

Tuvalet kağıdına ekstra vergi
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; aralarında plastik, kağıt, ağaç, bambu, seramik, cam, bakır ile alüminyumdan bazı ürünlerin yanı sıra tuvalet kağıdı, ayna, zarf, takvim, boya, kalem ile çeşitli saat türlerinin yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 6-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Yüklemesi yapılmış eşyaların 45 gün içinde tescil edilmesi halinde alınmayacak.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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