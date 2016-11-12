Tuvalet kağıdına ekstra vergi

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; aralarında plastik, kağıt, ağaç, bambu, seramik, cam, bakır ile alüminyumdan bazı ürünlerin yanı sıra tuvalet kağıdı, ayna, zarf, takvim, boya, kalem ile çeşitli saat türlerinin yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde6-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Yüklemesi yapılmış eşyaların 45 güniçinde tescil edilmesi halinde ekstra vergi alınmayacak.
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