Trump bahis şirketlerini vurdu

Donald Trump, ABD'nin yeni başkanı seçilerek, kendisi üzerine bahis oynayanlara ciddi miktarda para kazandırdı. Açılan bahis oranlarına bakıldığında Trump'ınkazanmasına 1'e 6 gibi yüksek bir oran verilirken, Clinton'a ise 1.20 gibi düşük bir oran verilmişti. Trump, başkan seçilince bahis şirketleri büyük zararlar etti. 25 milyondolarlık bahis oynatan İngiliz şirketleri bunun daha fazlasını ödemek zorunda kaldı. Sadece bir İngiliz şirket Trump'a oynayanlara 4.5 milyon dolar para verdi.
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