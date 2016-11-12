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Trump bahis şirketlerini vurdu

Trump bahis şirketlerini vurdu
Donald Trump, ABD'nin yeni başkanı seçilerek, kendisi üzerine bahis oynayanlara ciddi miktarda para kazandırdı. Açılan bahis oranlarına bakıldığında Trump'ın kazanmasına 1'e 6 gibi yüksek bir oran verilirken, Clinton'a ise 1.20 gibi düşük bir oran verilmişti. Trump, başkan seçilince bahis şirketleri büyük zararlar etti. 25 milyon dolarlık bahis oynatan İngiliz şirketleri bunun daha fazlasını ödemek zorunda kaldı. Sadece bir İngiliz şirket Trump'a oynayanlara 4.5 milyon dolar para verdi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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