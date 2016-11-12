Lobiye inat kömüre devam

Kömürle ilgili çalışmalarda çevre kriterlerine büyük önem verdiklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kömür karşıtı lobilere de seslenerek, "Ne dediğinize bakmayacağız" mesajı verdi. 1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı'nın açılışında konuşan Bakan Albayrak, yerli kömür sektörünün Türkiye için istihdam, gelişme, strateji gibi alanlarda büyük önem ifade ettiğini ve AK Parti iktidarında tarihi bir büyüme ortaya koyduklarını söyledi.



1 MİLYON METRE

Albayrak, yerli kömürde önemli bir süreci başlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Son 10 yıldaki aramalarımızda 7 milyar tondan daha fazla bir rezerv bulduk. Bunları değerlendirmeyecek miyiz? Birçok havzada büyük oranda kömür rezervi var. Bu rezervin bizim için başka bir anlamı daha var. Eski rezervlere oranla kalorifik değer daha yüksek. Bu ekonomik açıdan çok önemli, verimliliği ve kaliteyi artıran bir unsur. Sadece kömür alanında değil, diğer madenler açısından da yeni dönemde Maden Tetkik Arama başka rol oynayacak. 2017 itibarıyla asgari hedefimiz 1 milyon metre derinde sondaj yapmak. Sonrasında bu miktarın da üzerine çıkmak zorundayız. Çünkü haritada henüz aramadığımız bölgeler var. Bu haritayı tamamlamak istiyoruz."