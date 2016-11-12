Kış güneşi Ruslar’ı cezbetti

Ruslar, kış tatili için Türkiye'ye akın ediyor. Rusya'dan Türkiye'ye geleneksel olarak Ekim ayı ile birlikte sona eren charter seferleri, yoğun talep nedeniyle sürüyor. Yılbaşı için en fazla rezervasyon yapılan ülke, Türkiye oldu. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin raporunda, sonbahardaki 'düşük sezonda' Türkiye'nin Rusya pazarında lider duruma çıktığı, bunun yılbaşı tur satışlarıyla da devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Ruslar özellikle yılbaşı için İstanbul ve Antalya'yı tercih ediyor.