Kahramanlara sahip çıktık

Aile ve SosyalPolitikalar BakanıFatma Betül SayanKaya, 15 Temmuz sonrasışehit ve gazi yakınlarıiçin başlatılan dayanışmakampanyası kapsamında295 milyon lira destektoplandığını açıkladı.Ailelere çocuk yardımlarınadevam ettiklerini belirtenKaya, şunları kaydetti:"1.5 milyon anneye 670milyon lira bebekyardımı yapıldı. Bu yılücretsiz sağlık uygulamasıkapsamında yaklaşık6.3 milyon kişi için7.3 milyar lira desteksağlandı. 54 bin yetim veöksüz çocuğumuza aylık100 lira düzenli yardımyapıyoruz. Vatandaşlarasosyal yardımların sağlıklıödenebilmesi için 2 milyon100 bin kişiye PTT kartlarıteslim edildi."
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