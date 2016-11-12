Kahramanlara sahip çıktık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz sonrası şehit ve gazi yakınları için başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında 295 milyon lira destek toplandığını açıkladı. Ailelere çocuk yardımlarına devam ettiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti: "1.5 milyon anneye 670 milyon lira bebek yardımı yapıldı. Bu yıl ücretsiz sağlık uygulaması kapsamında yaklaşık 6.3 milyon kişi için 7.3 milyar lira destek sağlandı. 54 bin yetim ve öksüz çocuğumuza aylık 100 lira düzenli yardım yapıyoruz. Vatandaşlara sosyal yardımların sağlıklı ödenebilmesi için 2 milyon 100 bin kişiye PTT kartları teslim edildi."



■ Safure CANTÜRK