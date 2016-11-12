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İhracatçılarla buluşuyor

İhracatçılarla buluşuyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği İhracat Zirvesi, 15-16 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirecek Zirve, Başbakan Binali Yıldırım ve 12 bakanın katılımı ile adeta kabine zirvesine dönüşecek. ve bakanlar, zirvenin ilk gününde Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan 26 sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini baş aktörlerden dinleyecek.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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